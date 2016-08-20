Шершнев Вячеслав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершнев Вячеслав Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.2016

Сын: Шершнев Кирилл Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.10.2021

Сын: Шершнев Никита Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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