Шершнев Вячеслав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.2016
Сын: Шершнев Кирилл Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.2021
Сын: Шершнев Никита Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности