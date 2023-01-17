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Ющенко Яков Тихонович

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Место рождения

Адамовка, Вінницька область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ющенко Тихон

Мать: Ющенко Ефимия(Юхимия)

Адамовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Ющенко Не известно

Мать ребёнка: Ющенко Клавдия Фёдоровна

Гайсин, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1945

Дочь: Ющенко Не известно

Мать ребёнка: Ющенко Клавдия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ющенко Клавдия Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Гайсин, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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