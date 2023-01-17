Ющенко Яков Тихонович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Ющенко Тихон
Мать: Ющенко Ефимия(Юхимия)
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Ющенко Не известно
Мать ребёнка: Ющенко Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1945
Дочь: Ющенко Не известно
Мать ребёнка: Ющенко Клавдия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ющенко Клавдия Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно