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Зигангир
Зигангир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1850
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Абдулвакиль
Около 1813 г.р.
Мать
Хабибземаль
Около 1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец:
Абдулвакиль
Мать:
Хабибземаль
Смерть
Неизвестно
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