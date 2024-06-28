Максим Семенов
Место рожденияБима Лаишевского уезда
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Семен Ильин
Мать: Акилина Киприанова
с 1782 года значатся крепостными крестьянами помещицы Наумовой, которой принадлежит часть крестьян деревни Бимы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
13.09.1806
Сын: Трофим Максимов
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Анастасия Максимова
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Смерть
Неизвестно