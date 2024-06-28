Максим Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Семенов

Максим Семенов

avatar

Место рождения

Бима Лаишевского уезда

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1742 по 1744 г.р.

Мать

1746 г.р.

Жена

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Семен Ильин

Мать: Акилина Киприанова

с 1782 года значатся крепостными крестьянами помещицы Наумовой, которой принадлежит часть крестьян деревни Бимы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
13.09.1806

Сын: Трофим Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Бима, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Бима, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Анастасия Максимова

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Бима, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.