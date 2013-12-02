Белозерцев Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерцев Сергей Владимирович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1955

Дата смерти

02.12.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1973 по 1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1978 по 1986
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1983 по 1986
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1986 по 1991
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1991 по 2013
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.12.2013
Королёв, Королев, Московская область
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