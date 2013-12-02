Белозерцев Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения1955
Дата смерти02.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1973 по 1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1978 по 1986
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1983 по 1986
Место жительства
С 1986 по 1991
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1991 по 2013
Смерть
02.12.2013
Королёв, Королев, Московская область