Голубин Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти27.09.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Голубин Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Голубин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Голубина Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Голубина Анна Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубин Александр Иванович
Мать ребёнка: Голубина Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Голубина Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Голубина Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Голубина неизвесно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубина неизвесно
Смерть
27.09.1958
Тайлаково Татар р-н Новосиб обл РСФСР