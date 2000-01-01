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Голубин Иван Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

27.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Голубин Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Голубин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Голубина Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Голубин Николай Иванович

Мать ребёнка: Голубина Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубина Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубин Александр Иванович

Мать ребёнка: Голубина Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Голубина Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Голубина Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Голубина неизвесно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубина неизвесно

Смерть
27.09.1958
Тайлаково Татар р-н Новосиб обл РСФСР
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