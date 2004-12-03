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Минина Дарья

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Место рождения

с. Новоуспеновка Ак-Булакский р-н Чкаловская область

Дата рождения

15.03.1925

Дата смерти

03.12.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1893 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1925

Отец: Кобзарь Федор

Мать: Кобзарь Евдокия

с. Новоуспеновка Ак-Булакский р-н Чкаловская область
Бракосочетание
26.07.1948

Муж: Минин Борис

Г.Фрунзе
Рождение ребёнка
26.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минин Борис

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
31.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минин Борис

Смерть
03.12.2004
Монино
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Монино
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