Минина Дарья
Место рожденияс. Новоуспеновка Ак-Булакский р-н Чкаловская область
Дата рождения15.03.1925
Дата смерти03.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1925
Отец: Кобзарь Федор
Мать: Кобзарь Евдокия
с. Новоуспеновка Ак-Булакский р-н Чкаловская область
Бракосочетание
26.07.1948
Муж: Минин Борис
Г.Фрунзе
Рождение ребёнка
26.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минин Борис
Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
31.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минин Борис
Смерть
03.12.2004
Монино
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Монино