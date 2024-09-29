Капустин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

06.12.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капустина (Торова) Лидия

Рождение ребёнка
26.07.1948

Сын: Капустин Владимир

Мать ребёнка: Капустина (Торова) Лидия

Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
06.12.1983

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