Капустин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти06.12.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капустина (Торова) Лидия
Рождение ребёнка
26.07.1948
Сын: Капустин Владимир
Мать ребёнка: Капустина (Торова) Лидия
Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
06.12.1983