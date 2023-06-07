Лунева Татьяна Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1714
Отец ребёнка: Лунев Сидор Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров
Отец ребёнка: Лунев Сидор Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Лунев Корней Сидоров
Отец ребёнка: Лунев Сидор Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Авдотья (Евдокия) Сидорова
Отец ребёнка: Лунев Сидор Дмитриев
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино