Лунева Татьяна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева Татьяна Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Лунев Никифор Сидоров

Отец ребёнка: Лунев Сидор Дмитриев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров

Отец ребёнка: Лунев Сидор Дмитриев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Лунев Корней Сидоров

Отец ребёнка: Лунев Сидор Дмитриев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Авдотья (Евдокия) Сидорова

Отец ребёнка: Лунев Сидор Дмитриев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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