Кузнецова Татьяна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Татьяна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Лапшина Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Лапшин Иван Степанов

Рождение ребёнка
1901

Сын: Лапшин Георгий Иванов

Отец ребёнка: Лапшин Иван Степанов

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лапшина Дарья Иванова

Отец ребёнка: Лапшин Иван Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Иван Степанов

Смерть
Неизвестно
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