Кузнецова Татьяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Лапшина Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Лапшин Иван Степанов
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Лапшин Иван Степанов
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лапшина Дарья Иванова
Отец ребёнка: Лапшин Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапшин Иван Степанов
Смерть
Неизвестно