Рослов Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРослов Тимофей Григорьевич

Рослов Тимофей Григорьевич

Место рождения

Александровка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

09.05.1913

Дата смерти

16.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1913

Отец: Рослов Григорий Тимофеевич

Мать: Рослова Жена Григория

Александровка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Рослова (Пахомова) Вера Прокопьевна

Рождение ребёнка
28.08.1936

Сын: Рослов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Рослова (Пахомова) Вера Прокопьевна

Рождение ребёнка
05.12.1946

Дочь: Валдер (Рослова) Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: Рослова (Пахомова) Вера Прокопьевна

Смерть
16.02.2000
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.