Рослов Тимофей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1913
Дата смерти16.02.2000
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1913
Отец: Рослов Григорий Тимофеевич
Мать: Рослова Жена Григория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рослов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Рослова (Пахомова) Вера Прокопьевна
Рождение ребёнка
28.08.1936
Сын: Рослов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Рослова (Пахомова) Вера Прокопьевна
Рождение ребёнка
05.12.1946
Дочь: Валдер (Рослова) Нина Тимофеевна
Мать ребёнка: Рослова (Пахомова) Вера Прокопьевна
Смерть
16.02.2000
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область