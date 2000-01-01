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(Насонова (Мальцева)) Александра Степановна
(Насонова (Мальцева)) Александра Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Пол
Женский
Отец
Мальцев Степан Емельянович
1879 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Мальцев Степан Емельянович
Мать: не указана
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