(Насонова (Мальцева)) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Насонова (Мальцева)) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Мальцев Степан Емельянович

Мать: не указана

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