Ястребов Вячеслав Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.194
Дата смерти08.02.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.194
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ястребова Надежда Семёновна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
08.02.2018