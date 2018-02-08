Ястребов Вячеслав Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ястребов Вячеслав Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.194

Дата смерти

08.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.194

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ястребова Надежда Семёновна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
08.02.2018
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