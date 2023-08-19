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Бобкова Александра Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крищихин Карп Емельянович

Мать: Крищихина Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бобков Василий Пименович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобкова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Бобков Василий Пименович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобкова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Бобков Василий Пименович

Рождение ребёнка
20.01.1960

Сын: Бобков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бобков Василий Пименович

Смерть
Неизвестно

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