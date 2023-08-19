Бобкова Александра Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бобков Василий Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Бобков Василий Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Бобков Василий Пименович
Рождение ребёнка
20.01.1960
Отец ребёнка: Бобков Василий Пименович
Смерть
Неизвестно