Минаева (Солодовник) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева (Солодовник) Анна Васильевна

Место рождения

Краснодарский край, Крыловской район , станица Октябрьскаая

Дата рождения

27.09.1935

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1935

Отец: Солодовник Василий Евстафьевич

Мать: Солодовник Варвара Григорьевна

Краснодарский край, Крыловской район , станица Октябрьскаая
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Хапкова Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Минаев Владимир Терентьевич

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Минаев Владимир Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Владимир Терентьевич

Смерть
2002
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