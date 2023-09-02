Минаева (Солодовник) Анна Васильевна
Место рожденияКраснодарский край, Крыловской район , станица Октябрьскаая
Дата рождения27.09.1935
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1935
Краснодарский край, Крыловской район , станица Октябрьскаая
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Хапкова Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Минаев Владимир Терентьевич
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Минаев Владимир Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002