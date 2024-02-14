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Равилов Сабир

Место рождения

с. Мочалей Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Равил Мочалеевский

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равилов Хусяин

Мать ребёнка: Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Абдулгани

Мать ребёнка: Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Хасан

Мать ребёнка: Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сабирова) Айнижан

Мать ребёнка: Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Абидулла

Мать ребёнка: Айша

Смерть
Неизвестно

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