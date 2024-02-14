Равилов Сабир
Место рожденияс. Мочалей Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Равил Мочалеевский
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Равилов Хусяин
Мать ребёнка: Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабиров Абдулгани
Мать ребёнка: Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабиров Хасан
Мать ребёнка: Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сабирова) Айнижан
Мать ребёнка: Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабиров Абидулла
Мать ребёнка: Айша
Смерть
Неизвестно