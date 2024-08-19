Lõhmus Hans — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lõhmus Hans

Место рождения

Sangaste (Sagnitz)

Дата рождения

1790

Дата смерти

До 1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1819 г.р.
1824 г.р.
1826 г.р.
1831 г.р.
1833 г.р.
1837 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1819

Сын: Lõhmus (Nata Lehmus) Juk

Мать ребёнка: Lehmus (Lõhmus) Katri

Рождение ребёнка
21.03.1824

Сын: Lõhmus Endrik (Andrei)

Мать ребёнка: Lehmus (Lõhmus) Katri

Рождение ребёнка
01.08.1826

Дочь: (Lõhmus) Mari

Мать ребёнка: Lehmus (Lõhmus) Katri

Рождение ребёнка
02.02.1831

Сын: Lõhmus Adam

Мать ребёнка: Lehmus (Lõhmus) Katri

Рождение ребёнка
27.10.1833

Сын: Lõhmus Peter

Мать ребёнка: Lehmus (Lõhmus) Katri

Рождение ребёнка
31.08.1837

Дочь: (Lõhmus) Liis

Мать ребёнка: Lehmus (Lõhmus) Katri

Рождение ребёнка
17.05.1840

Дочь: Roose (Lõhmus) Lotta (Ljubov)

Мать ребёнка: Lehmus (Lõhmus) Katri

Рождение ребёнка
08.11.1843

Сын: Lõhmus Albrecht

Мать ребёнка: Lehmus (Lõhmus) Katri

Смерть
До 1855

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