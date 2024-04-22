Крупко (Маторина) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупко (Маторина) Лидия Ивановна

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Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

18.02.1899

Дата смерти

23.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1899

Отец: Маторин Иван Иванович ?

Мать: Федорова Варвара Васильевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.05.1921

Сын: Новиков Борис Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Иустинович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.11.1922

Сын: Новиков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Иустинович

Дворцовское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.05.1931

Сын: Крупко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Крупко Василий Васильевич

Ставрополь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Василий Иустинович

Смерть
23.06.1962
Ставрополь
Похороны
Неизвестно
Ставрополь, Даниловское кладбище
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