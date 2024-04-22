Крупко (Маторина) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.02.1899
Дата смерти23.06.1962
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1899
Рождение ребёнка
18.05.1921
Отец ребёнка: Новиков Василий Иустинович
Рождение ребёнка
22.11.1922
Отец ребёнка: Новиков Василий Иустинович
Дворцовское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.05.1931
Сын: Крупко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Крупко Василий Васильевич
Ставрополь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1962
Ставрополь
Похороны
Неизвестно
Ставрополь, Даниловское кладбище