Миханошин Пётр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миханошин Пётр Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1916 ст.

Сын: Механошин Кирилл Петрович

Мать ребёнка: Миханошина Акулина Никифоровна

Еловка, Серовский, Свердловская область
Смерть
1969
село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
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