Маликина Анна Ильнична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаликина Анна Ильнична

Маликина Анна Ильнична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликин Яков Николаевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Маликин Игнатий Яковлевич

Отец ребёнка: Маликин Яков Николаевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Маликина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Маликин Яков Николаевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.