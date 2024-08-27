Петр Агафонов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Агафон Саввин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Васильева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Андрей Петров
Мать ребёнка: Ефимья Васильева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евгения Петрова
Мать ребёнка: Ефимья Васильева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Николай Петров
Мать ребёнка: Ефимья Васильева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Константин Петров
Мать ребёнка: Ефимья Васильева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрена Петрова
Мать ребёнка: Ефимья Васильева
Смерть
Неизвестно