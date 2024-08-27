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Петр Агафонов

Место рождения

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Агафон Саввин

Мать: не указана

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Васильева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Андрей Петров

Мать ребёнка: Ефимья Васильева

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евгения Петрова

Мать ребёнка: Ефимья Васильева

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Николай Петров

Мать ребёнка: Ефимья Васильева

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Константин Петров

Мать ребёнка: Ефимья Васильева

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрена Петрова

Мать ребёнка: Ефимья Васильева

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно

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