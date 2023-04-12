Иванов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.2010

Дочь: Маргарита Антоновна

Мать ребёнка: Иванова Ксения Андреевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.06.2015

Сын: Иванов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Иванова Ксения Андреевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.06.2021

Сын: Иванов Богдан Антонович

Мать ребёнка: Иванова Ксения Андреевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ксения Андреевна

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