Иванов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.2010
Дочь: Маргарита Антоновна
Мать ребёнка: Иванова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
12.06.2015
Мать ребёнка: Иванова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
18.06.2021
Мать ребёнка: Иванова Ксения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ксения Андреевна