Морозова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Николай Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил
Смерть
Неизвестно