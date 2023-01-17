Воробьёв Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Стефан

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Место рождения

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Воробьёв Афанасий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Воробьёв Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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