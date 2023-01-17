Воробьёв Стефан
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Воробьёв Афанасий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Воробьёв Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно