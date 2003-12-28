Туник Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения11.07.1925
Дата смерти28.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1925
Отец: Туник Леонтий Степанович
Мать: Туник Татьяна Алексеевна
Военная служба
С 10.03.1943
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Рядовой Призван 10.03.1943 года Илекским РВК. 18.05.1943 года поступил курсантом в 61 запасной стрелковый полк 13 запасной стрелковой дивизии. 20.05.1943 принял ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
28.12.2003