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Туник Иван Леонтьевич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.07.1925

Дата смерти

28.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1925

Отец: Туник Леонтий Степанович

Мать: Туник Татьяна Алексеевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 10.03.1943
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Рядовой Призван 10.03.1943 года Илекским РВК. 18.05.1943 года поступил курсантом в 61 запасной стрелковый полк 13 запасной стрелковой дивизии. 20.05.1943 принял ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
28.12.2003
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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