Мовкаленко Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мовкаленко Макар

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сайченко Степанида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Федосия

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мовкаленко Анисим (Олег)

Мать ребёнка: не указана

деревня Каличкино Монастырский сельсовет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мовкаленко Осип (Иосиф)

Мать ребёнка: не указана

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