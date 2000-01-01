Мовкаленко Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мовкаленко Макар
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сайченко Степанида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Федосия
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
деревня Каличкино Монастырский сельсовет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана