Митина (Слесарева) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.2001
Сын: Митин Константин Леонидович
Отец ребёнка: Митин Леонид Васильевич
Ревда, Ревда, Свердловская область
Запись акта о рождении № 302 от 24.08.2001г., составлена отделом ЗАГС администрации Нижнесергинского МО Свердловской области.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Митин Леонид Васильевич