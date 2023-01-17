Митина (Слесарева) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Слесарева) Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.2001

Сын: Митин Константин Леонидович

Отец ребёнка: Митин Леонид Васильевич

Ревда, Ревда, Свердловская область
Запись акта о рождении № 302 от 24.08.2001г., составлена отделом ЗАГС администрации Нижнесергинского МО Свердловской области.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митин Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Митин Леонид Васильевич

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