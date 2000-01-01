Ашава Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Келчайка
Отец ребёнка: Афонасей Семенов Афонка Семенов
Рождение ребёнка
1716
Сын: Петр Афонасьев Поксеватка Афонасьев
Отец ребёнка: Афонасей Семенов Афонка Семенов
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Афонасей Семенов Афонка Семенов
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Акелина
Отец ребёнка: Афонасей Семенов Афонка Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно