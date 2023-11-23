Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Яков (ок. 1820 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Георгиевского в Юхти1 Угличского уезда. О жене его данных нет. Дети: Евдокия, супруга дьячка Афанасия Кондратьевича. (о дру... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно