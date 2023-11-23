Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Яков (ок. 1820 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Георгиевского в Юхти1 Угличского уезда. О жене его данных нет. Дети: Евдокия, супруга дьячка Афанасия Кондратьевича. (о дру... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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