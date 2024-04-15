Ошлокова (Дружинина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
15.09.1906 ст.
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Ошлоков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.06.1908 ст.
Дочь: Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Ошлоков Иван Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно