Курилов Александр Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Курилов Егор
Мать: Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анфиса Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Анфиса Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1909 ст.
Сын: Курилов Николай Александрович
Мать ребёнка: Анфиса Васильевна
Смерть
Неизвестно