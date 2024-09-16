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Курилов Александр Егорович

Место рождения

Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Курилов Егор

Мать: Мария Васильевна

Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анфиса Васильевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Анфиса Васильевна

Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
16.12.1909 ст.

Сын: Курилов Николай Александрович

Мать ребёнка: Анфиса Васильевна

Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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