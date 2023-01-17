Подгорная (Рыболовлева) Анфиса(Тина) Ивановна
Место рожденияМуромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Дата рождения09.08.1902
Дата смерти17.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1902
Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
30.10.1930
Дочь: Юшковская Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Подгорный Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Подгорный Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Подгорный Алексей Федорович
Смерть
17.11.1992
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похоронена: Петрозаводск, Сулажгорское кладбище, участок №1