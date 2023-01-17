Подгорная (Рыболовлева) Анфиса(Тина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорная (Рыболовлева) Анфиса(Тина) Ивановна

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Место рождения

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия

Дата рождения

09.08.1902

Дата смерти

17.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1902

Отец: Рыболовлев Иван Захарович

Мать: Рыболовлева Мария Ивановна

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Бракосочетание
Около 1929

Муж: Подгорный Алексей Федорович

Рождение ребёнка
30.10.1930

Дочь: Юшковская Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Подгорный Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Подгорный Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Подгорный Алексей Федорович

Смерть
17.11.1992
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похоронена: Петрозаводск, Сулажгорское кладбище, участок №1
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