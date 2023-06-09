Клепикова (Лысова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Лысова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысов Николай

Мать: Лысова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Клепиков Василий Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепикова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Клепиков Василий Геннадьевич

Рождение ребёнка
15.05.1957

Сын: Клепиков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Клепиков Василий Геннадьевич

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Клепикова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Клепиков Василий Геннадьевич

Смерть
Неизвестно

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