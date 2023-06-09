Клепикова (Лысова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Клепиков Василий Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепикова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Клепиков Василий Геннадьевич
Рождение ребёнка
15.05.1957
Сын: Клепиков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Клепиков Василий Геннадьевич
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Клепикова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Клепиков Василий Геннадьевич
Смерть
Неизвестно