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Гарифэ

Место рождения

республика Татарстан

Дата рождения

1894

Дата смерти

13.01.1974

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибрахман

Рождение ребёнка
?.06.1926

Дочь: Халикова (Хабибрахманова) Кавия Хабибрахман кызы

Отец ребёнка: Хабибрахман

Смерть
13.01.1974
кровотечение

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