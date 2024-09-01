Гарифэ
Место рожденияреспублика Татарстан
Дата рождения1894
Дата смерти13.01.1974
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабибрахман
Рождение ребёнка
?.06.1926
Дочь: Халикова (Хабибрахманова) Кавия Хабибрахман кызы
Отец ребёнка: Хабибрахман
Смерть
13.01.1974
кровотечение