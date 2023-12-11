Войняк (Янкова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войняк (Янкова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1884 ст.

Муж: Войняк Иван Евсеевич

Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
16.08.1885 ст.

Дочь: Войняк Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Войняк Иван Евсеевич

Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
10.05.1887 ст.

Сын: Войняк Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Войняк Иван Евсеевич

Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
14.10.1889 ст.

Сын: Войняк Яков Иванович

Отец ребёнка: Войняк Иван Евсеевич

Ивановцы, Чернівецька область
Смерть
Неизвестно
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