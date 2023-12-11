Войняк (Янкова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.10.1884 ст.
Муж: Войняк Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
16.08.1885 ст.
Дочь: Войняк Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Войняк Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
10.05.1887 ст.
Отец ребёнка: Войняк Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
14.10.1889 ст.
Сын: Войняк Яков Иванович
Отец ребёнка: Войняк Иван Евсеевич
Смерть
Неизвестно