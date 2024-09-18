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Россихина Агрофена Назаровна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Россихин Миней Ефимович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Россихин Петр Минеевич

Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Россихина) Анна Минеевна

Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Родионова (Россихина) Василиса Минеевна

Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Россихина) Матрона Минеевна

Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Россихина) Марфа Минеевна

Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 14л
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Шельпякова (Россихина) Марфа Минеевна

Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-14л
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Россихина) Анисья Минеевна

Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 14л
Рождение ребёнка
1803

Сын: Россихин Антон Минеевич

Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 13об
Рождение ребёнка
1809

Сын: Россихин Иван Минеевич

Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 13об
Смерть
Неизвестно

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