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Feldmanis Krišs

Место рождения

Jaunates Nr. 7 Jaun Guhre

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Около 1719 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Feldmanis Jānis

Мать: Feldmane Dārta

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Treimanis (Feldmanis) Marieta

Мать ребёнка: Feldmanis Līze

Работа или профессия
Неизвестно
saimnieks
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Feldmanis Līze

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Feldmanis ?

Мать ребёнка: Feldmanis Līze

Смерть
1828

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