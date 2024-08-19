Feldmanis Krišs
Место рожденияJaunates Nr. 7 Jaun Guhre
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Feldmanis Jānis
Мать: Feldmane Dārta
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Treimanis (Feldmanis) Marieta
Мать ребёнка: Feldmanis Līze
Работа или профессия
Неизвестно
saimnieks
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Feldmanis Līze
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Feldmanis ?
Мать ребёнка: Feldmanis Līze
Смерть
1828