Кушнир Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнир Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушнир Константин

Отец ребёнка: Кушнир Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молошаг (Кушнир) Елена

Отец ребёнка: Кушнир Иван

Рождение ребёнка
1937

Сын: Кушнир Яков Иванович

Отец ребёнка: Кушнир Иван

Смерть
Неизвестно

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