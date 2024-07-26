Синельникова Федосья Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинельникова Федосья Тарасова

Синельникова Федосья Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синельников Иван Климонов

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пономарева (Синельникова) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Синельников Иван Климонов

Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.