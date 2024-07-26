Синельникова Федосья Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пономарева (Синельникова) Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Синельников Иван Климонов
Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно