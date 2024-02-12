Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1910

Сын: Ягодников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ягодников Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ягодников Василий Александрович

Аносово, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груздева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ягодников Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягодников Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
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