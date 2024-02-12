Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1910
Сын: Ягодников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Ягодников Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Ягодников Василий Александрович
Аносово, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ягодников Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно