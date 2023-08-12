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Лалетина Ефимия Семенова

Место рождения

Никоновская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Никоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ефремова Василиса Васильева

Отец ребёнка: Ефремов Василий Гаврилов

Трашковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ефремова Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Ефремов Василий Гаврилов

Трашковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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