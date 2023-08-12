Лалетина Ефимия Семенова
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ефремова Василиса Васильева
Отец ребёнка: Ефремов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ефремова Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Ефремов Василий Гаврилов
Смерть
Неизвестно