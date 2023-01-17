Диттель Вильям Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диттель Вильям Францевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1847 по 1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1848
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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