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Симкин Пейсах

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1882 г.р.

Дети

1915 г.р.
Около 1916 г.р.
Около 1920 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Симкин Арон

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симкина (Пестун) Соре-Рохл

Рождение ребёнка
10.01.1915

Сын: Симкин Арон

Мать ребёнка: Симкина (Пестун) Соре-Рохл

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Симкин Израиль

Мать ребёнка: Симкина (Пестун) Соре-Рохл

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Симкин Гиршл

Мать ребёнка: Симкина (Пестун) Соре-Рохл

Смерть
Около 1942

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