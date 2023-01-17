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Агафонов Петр Ефимович

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Место рождения

Пермская область, Ленинский район, д. Агафоны

Дата рождения

07.10.1921

Дата смерти

18.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1921

Отец: Агафонов Ефим

Мать: Агафонова Ирина Осиповна

Пермская область, Ленинский район, д. Агафоны
Бракосочетание
13.03.1947

Жена: Агафонова Таисия Ефимовна

Пермская область, Нытвенский район, Калининский сельсовет
Рождение ребёнка
10.07.1947

Сын: Агафонов Павел Петрович

Мать ребёнка: Агафонова Таисия Ефимовна

Чайковская, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Смерть
18.12.1976
Пермь, Пермский, Пермский край
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