Агафонов Петр Ефимович
Место рожденияПермская область, Ленинский район, д. Агафоны
Дата рождения07.10.1921
Дата смерти18.12.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1921
Отец: Агафонов Ефим
Мать: Агафонова Ирина Осиповна
Пермская область, Ленинский район, д. Агафоны
Бракосочетание
13.03.1947
Пермская область, Нытвенский район, Калининский сельсовет
Рождение ребёнка
10.07.1947
Мать ребёнка: Агафонова Таисия Ефимовна
Чайковская, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Смерть
18.12.1976
Пермь, Пермский, Пермский край