Семенова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Николай Германович

Рождение ребёнка
28.10.1921

Дочь: Засыпкина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Семенов Николай Германович

Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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