Хасанов Рахман
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Хасян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатима
Смерть
Неизвестно