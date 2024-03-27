Хасанов Рахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанов Рахман

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Хасян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатима

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатима

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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