Невмержицкая Прасковья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невмержицкая Прасковья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Невмержицкий Иван

Рождение ребёнка
1911

Сын: Невмержицкий Якуб Иванович

Отец ребёнка: Невмержицкий Иван

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Некрашевич (Невмержицкая) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Невмержицкий Иван

Рождение ребёнка
?.06.1925

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Невмержицкий Иван

Смерть
1954

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