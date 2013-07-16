Мельникова (Климова) Тамара Алексеевна (Марксиза)
Место рожденияг. Чита
Дата рождения25.07.1927
Дата смерти16.07.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1951
Дочь: Казанцева (Мельникова) Альбина
Отец ребёнка: Мельников Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
04.?.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
21.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Сергей Михайлович
Смерть
16.07.2013