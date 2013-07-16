Мельникова (Климова) Тамара Алексеевна (Марксиза) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Климова) Тамара Алексеевна (Марксиза)

Место рождения

г. Чита

Дата рождения

25.07.1927

Дата смерти

16.07.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
02.10.1951

Дочь: Казанцева (Мельникова) Альбина

Отец ребёнка: Мельников Сергей Михайлович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.?.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Сергей Михайлович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Сергей Михайлович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
16.07.2013

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