Щукина (Лебедева) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Лебедева) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

1994 г.р.
2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1994

Сын: Сирож Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Сирож Алексей

Рождение ребёнка
03.06.2005

Дочь: Кондратьева Алина Александровна

Отец ребёнка: Кондратьев Александр Арсентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Вячеслав Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Александр Арсентьевич

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