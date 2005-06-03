Щукина (Лебедева) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1994
Отец ребёнка: Сирож Алексей
Рождение ребёнка
03.06.2005
Дочь: Кондратьева Алина Александровна
Отец ребёнка: Кондратьев Александр Арсентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Александр Арсентьевич