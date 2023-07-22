Ростовцев Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1931
Сын: Ростовцев Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Ростовцева Анна Георгиевна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ростовцева Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Ростовцева Анна Георгиевна
Смерть
Неизвестно